Массовое "минирование" объектов в Харькове квалифицировали как теракт
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.
После сообщения о минировании правоохранители провели проверку 38 объектов, говорится в сообщении.
Отмечается, что с территории "заминированных" объектов были эвакуированы 1 тыс. 915 человек.
На местах происшествий работали следственно-оперативные группы, сотрудники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 55 тыс. 550 кв. м помещений и 14 тыс. 820 кв. м прилегающей к объектам территории.
Отмечается, что полиция не обнаружила никаких взрывоопасных предметов на этих объектах.
По факту массового "минировании" полиция начала расследование по ч. 1 ст. 258 УК - террористический акт, говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, отмечают в пресс-службе.
- Напомним, в апреле глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минирования.
- 11 июня первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что за сутки в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ривном, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания.
- 18 июня посольство США в Киеве получило сообщение о заминировании, дипломаты обратились к посетителям с просьбой не приходить в посольство, пока не проверят информацию.
- 18 июня массовое заминирование произошло в Харьковской области, правоохранители эвакуируют 38 объектов .
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