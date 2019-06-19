Массовое "минирование" объектов в Харькове квалифицировали как теракт

19 июня, 2019, 18:59

Полиция квалифицировала сообщение о минировании 18 июня 38 объектов в Харьковской области как террористический акт

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова.

После сообщения о минировании правоохранители провели проверку 38 объектов, говорится в сообщении.

Отмечается, что с территории "заминированных" объектов были эвакуированы 1 тыс. 915 человек.

На местах происшествий работали следственно-оперативные группы, сотрудники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 55 тыс. 550 кв. м помещений и 14 тыс. 820 кв. м прилегающей к объектам территории.

Отмечается, что полиция не обнаружила никаких взрывоопасных предметов на этих объектах.

По факту массового "минировании" полиция начала расследование по ч. 1 ст. 258 УК - террористический акт, говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, отмечают в пресс-службе.