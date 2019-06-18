В посольстве США в Киеве ищут взрывчатку

18 июня, 2019, 13:09

Посольство США в Киеве получило сообщение о заминировании

Об этом сообщает посольство США в Twitter.

Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай, говорится в сообщении.

В то же время дипломаты обратились к посетителям с просьбой не приходить в посольство, пока не проверят информацию.