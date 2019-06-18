В посольстве США в Киеве ищут взрывчатку
18 июня, 2019, 13:09
Посольство США в Киеве получило сообщение о заминировании
Об этом сообщает посольство США в Twitter.
Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай, говорится в сообщении.
В то же время дипломаты обратились к посетителям с просьбой не приходить в посольство, пока не проверят информацию.
Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминировании и расследует этот случай. Пожалуйста, не приходите в посольство, пока об этом не будет сообщено дополнительно.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 июня 2019 г.
- Напомним, в апреле глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минирования.
- 11 июня первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что за сутки в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ривном, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания.
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