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Espreso.tvОбществоВ посольстве США в Киеве ищут взрывчатку

В посольстве США в Киеве ищут взрывчатку

Посольство США в Киеве получило сообщение о заминировании

Об этом сообщает посольство США в Twitter.

Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай, говорится в сообщении.

В то же время дипломаты обратились к посетителям с просьбой не приходить в посольство, пока не проверят информацию.

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