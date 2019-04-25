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Князев предлагает жестче наказывать за фейковые минирования

В Национальной полиции предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минирования

Об этом председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил Facebook.

Полиция будет предлагать внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы жестче реагировать на преступления, связанные с фейковыми минированиями, говорится в сообщении.

"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - заявил Князев.

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