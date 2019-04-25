Князев предлагает жестче наказывать за фейковые минирования
25 апреля, 2019, 13:32
В Национальной полиции предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минирования
Об этом председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил Facebook.
Полиция будет предлагать внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы жестче реагировать на преступления, связанные с фейковыми минированиями, говорится в сообщении.
"К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления", - заявил Князев.
- Напомним, 23 апреля в Киеве сообщили о якобы угрозе взрыва в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны"). Тогда взрывчатку не нашли и аэропорт возобновил работу.
- 25 апреля в Киеве эвакуируют пассажиров из столичного аэропорта "Киев" им. Сикорского после сообщения о минировании.
- 25 апреля по столичной полиции поступило сообщение о "заминировании" Верховной Рады Украины.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом