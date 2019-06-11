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Espreso.tvОбществоАброськин: за сутки из-за "минирования" эвакуировали более 32 тыс. граждан

Аброськин: за сутки из-за "минирования" эвакуировали более 32 тыс. граждан

В течение суток правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан по всей Украине

Об этом первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook .

Большое количество сообщений о минировании связано с тем, что "террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране", отметил он.

"За прошедшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал Аброськин.

По словам правоохранителя, полиции пришлось эвакуировать более 32 тыс. граждан.

"Пришлось выводить людей из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Отбросы просто издевались над гражданами Украины", - отметил первый заместитель Нацполиции.

Аброськин отметил, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, которое зарегистрировано в РФ.

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