Аброськин: за сутки из-за "минирования" эвакуировали более 32 тыс. граждан
Об этом первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook .
Большое количество сообщений о минировании связано с тем, что "террористические группировки РФ не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в нашей стране", отметил он.
"За прошедшие сутки в подразделения полиции поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе", - написал Аброськин.
По словам правоохранителя, полиции пришлось эвакуировать более 32 тыс. граждан.
"Пришлось выводить людей из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Отбросы просто издевались над гражданами Украины", - отметил первый заместитель Нацполиции.
Аброськин отметил, что большинство сообщений о заминировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий из почтового сервиса с присвоенным IP-адресом, принадлежащим ООО, которое зарегистрировано в РФ.
- Напомним, в апреле председатель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минирования.
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