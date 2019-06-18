Массовое заминирование: на Харьковщине эвакуируют 38 объектов
18 июня, 2019, 16:22
В Харькове и области одновременно "заминировали" 38 объектов, правоохранители эвакуируют людей
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
В полицию поступила информация о подготовке взрывов в жилых домах, больницах, аэропорту и нескольких торговых центрах, говорится в сообщении.
В частности, пользователи соцсетей сообщили о "заминировании" "Таврии В", БЦ "Протон", "Ашана" на Салтовке и Алексеевке, а также ТРЦ "Павловский".
Отмечается, что в настоящее время из указанных объектов проводят эвакуацию граждан.
- Напомним, в апреле глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минирования.
- 11 июня первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что за сутки в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Правоохранители эвакуировали более 32 тыс. граждан из 77 заведений быстрого питания.
- 18 июня посольство США в Киеве получило сообщение о заминировании, дипломаты обратились к посетителям с просьбой не приходить в посольство, пока не проверят информацию.
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