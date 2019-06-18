Массовое заминирование: на Харьковщине эвакуируют 38 объектов

18 июня, 2019, 16:22

В Харькове и области одновременно "заминировали" 38 объектов, правоохранители эвакуируют людей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

В полицию поступила информация о подготовке взрывов в жилых домах, больницах, аэропорту и нескольких торговых центрах, говорится в сообщении.

В частности, пользователи соцсетей сообщили о "заминировании" "Таврии В", БЦ "Протон", "Ашана" на Салтовке и Алексеевке, а также ТРЦ "Павловский".

Отмечается, что в настоящее время из указанных объектов проводят эвакуацию граждан.