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Espreso.tvОбществоМассовое заминирование: на Харьковщине эвакуируют 38 объектов

Массовое заминирование: на Харьковщине эвакуируют 38 объектов

В Харькове и области одновременно "заминировали" 38 объектов, правоохранители эвакуируют людей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

В полицию поступила информация о подготовке взрывов в жилых домах, больницах, аэропорту и нескольких торговых центрах, говорится в сообщении.

В частности, пользователи соцсетей сообщили о "заминировании" "Таврии В", БЦ "Протон", "Ашана" на Салтовке и Алексеевке, а также ТРЦ "Павловский".

Отмечается, что в настоящее время из указанных объектов проводят эвакуацию граждан.

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