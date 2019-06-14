Воспитанник "Бока Хуниорс" сменит клуб в Украине
14 июня, 2019, 10:54
Аргентинский нападающий "Карпат" Франсиско Ди Франко может перебраться в "Александрию"
Об этом сообщает Sport Arena.
Деталей переговоров между клубами или "Александрией" и игроком пока нет.
24-летний аргентинец является воспитанником легендарного клуба "Бока Хуниорс", за основную команду которого за 4 года сыграл 2 матча. В "Карпаты" перебрался из кипрского АЕЗ в 2017 году. В чемпионате Украины сезона-2018/2019 Ди Франко провел 31 матч, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи.
"Александрия" стала бронзовым призером чемпионата и в следующем сезоне будет играть в групповом раунде Лиги Европы.
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