Воспитанник "Бока Хуниорс" сменит клуб в Украине

14 июня, 2019, 10:54

Аргентинский нападающий "Карпат" Франсиско Ди Франко может перебраться в "Александрию"

Об этом сообщает Sport Arena.

Деталей переговоров между клубами или "Александрией" и игроком пока нет.

24-летний аргентинец является воспитанником легендарного клуба "Бока Хуниорс", за основную команду которого за 4 года сыграл 2 матча. В "Карпаты" перебрался из кипрского АЕЗ в 2017 году. В чемпионате Украины сезона-2018/2019 Ди Франко провел 31 матч, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи.

"Александрия" стала бронзовым призером чемпионата и в следующем сезоне будет играть в групповом раунде Лиги Европы.