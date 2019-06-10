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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" заинтересовал итальянский клуб

Лидер "Шахтера" заинтересовал итальянский клуб


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос попал в сферу интересов итальянского "Удинезе"

Об этом сообщает Messaggero Veneto.

Итальянский клуб оценивает трансфер хавбека в 10 млн евро. 31-летний бразилец с украинским паспортом выступает за донецкий клуб с лета 2014 года. В его активе 56 голов и 48 голевых пасов в 194 матчах.

В этом сезоне футболист забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 26 встречах.

"Удинезе" финишировал этого года на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

  • Сегодня стало известно, что полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может вслед за Паулу Фонсекой перебраться в "Рому" .
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