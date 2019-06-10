Лидер "Шахтера" заинтересовал итальянский клуб

10 июня, 2019, 11:56

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос попал в сферу интересов итальянского "Удинезе"

Об этом сообщает Messaggero Veneto.

Итальянский клуб оценивает трансфер хавбека в 10 млн евро. 31-летний бразилец с украинским паспортом выступает за донецкий клуб с лета 2014 года. В его активе 56 голов и 48 голевых пасов в 194 матчах.

В этом сезоне футболист забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 26 встречах.

"Удинезе" финишировал этого года на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.