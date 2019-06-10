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Espreso.tvСпортУкраинский футболист перебрался в российский клуб

Украинский футболист перебрался в российский клуб


фото: UA-Football
Экс-полузащитник "Динамо" и "Александрии" Денис Дедечко заключил соглашение с российским "Тамбовом"

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Дедечко будет выступать в составе новичка РПЛ клуба "Тамбов". Ранее футболист уже играл за российской клуба - в его карьере есть выступления за "Амкар", "Краснодар", "Луч-Энергию" и "СКА-Хабаровск".

В этом сезоне Дедечко защищал цвета "Александрии", в составе которой сыграл 8 матчей. До этого в Украине выступал за "Ворсклу" и "Мариуполь".

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