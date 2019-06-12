Легионер украинского клуба хочет фантастическую зарплату от "Трабзонспор"
12 июня, 2019, 10:54
Бразильский нападающий футбольного клуба "Львов" Бруно Дуарте хочет коисмичну зарплату от турецкого "Трабзонспора"
Об этом информирует 61trabzonhaber.com .
По данным ресурса, Бруно Дуарте поразил "Трабзонспор" своей игрой в украинской Премьер-лиге. Турки готовы предложить игроку зарплату 850 тыс. евро в год. Сам Бруно хочет зарабатывать 1,5 млн.
В сезоне 2018/19 Дуарте в 29-ти матчах УПЛ отметился 9 голами и 1 голевым пасом. "Львов" зашершив сезон на последнем месте в первой шестерке, имея по ходу второй части чемпионата серию из 6 поражений подряд.
- 10 июня стало известно, что полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос попал в сферу интересов итальянского "Удинезе".
- Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может вслед за Паулу Фонсека перебраться в "Рому" .
- Экс-полузащитник "Динамо" и "Александрии" Денис Дедечко заключил соглашение с российским "Тамбовом" .
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
Читайте также
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?