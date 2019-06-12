Легионер украинского клуба хочет фантастическую зарплату от "Трабзонспор"

12 июня, 2019, 10:54

Бразильский нападающий футбольного клуба "Львов" Бруно Дуарте хочет коисмичну зарплату от турецкого "Трабзонспора"

Об этом информирует 61trabzonhaber.com .

По данным ресурса, Бруно Дуарте поразил "Трабзонспор" своей игрой в украинской Премьер-лиге. Турки готовы предложить игроку зарплату 850 тыс. евро в год. Сам Бруно хочет зарабатывать 1,5 млн.

В сезоне 2018/19 Дуарте в 29-ти матчах УПЛ отметился 9 голами и 1 голевым пасом. "Львов" зашершив сезон на последнем месте в первой шестерке, имея по ходу второй части чемпионата серию из 6 поражений подряд.