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Espreso.tvСпортЛегионер украинского клуба хочет фантастическую зарплату от "Трабзонспор"

Легионер украинского клуба хочет фантастическую зарплату от "Трабзонспор"


фото: upl.ua
Бразильский нападающий футбольного клуба "Львов" Бруно Дуарте хочет коисмичну зарплату от турецкого "Трабзонспора"

Об этом информирует 61trabzonhaber.com .

По данным ресурса, Бруно Дуарте поразил "Трабзонспор" своей игрой в украинской Премьер-лиге. Турки готовы предложить игроку зарплату 850 тыс. евро в год. Сам Бруно хочет зарабатывать 1,5 млн.

В сезоне 2018/19 Дуарте в 29-ти матчах УПЛ отметился 9 голами и 1 голевым пасом. "Львов" зашершив сезон на последнем месте в первой шестерке, имея по ходу второй части чемпионата серию из 6 поражений подряд.

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