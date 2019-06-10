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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" может продолжить карьеру в "Роме"

Футболист "Шахтера" может продолжить карьеру в "Роме"


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может вслед за Паулу Фонсекой перебраться в "Рому"

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

"Рома" рассматривает варианты с подписанием замены Даниэле де Росси, который покинул клуб по окончании сезона. Степаненко по приоритету находится в списке интересов на позицию центрального полузащитника на 4-м месте. В приоритете у римлян - полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек. Он может обойтись в 50 млн евро.

Также римляне рассматривают трансфер полузащитника "Бенфики" Флорентину. В его контракте прописаны отступные - 60 млн евро. На третьем месте - хавбек "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараес. Его трансфер оценивается в 35 млн евро.

В этом сезоне 29-летний украинец сыграл 36 матчей, забил 4 гола и сделал 4 голевых паса.

  • 8 июня стало известно, что в оккупированном российско-террористическими силами Донецке на "Донбасс Арене" поселились четыре лисицы - об этом рассказал экс-игрок "Шахтера" Алексей Бахарев.

 

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