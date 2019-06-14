Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

14 июня, 2019, 12:57

Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Организация опубликовала рейтинг сборных по состоянию на 14 июня. Сборная Украины поднялась на три строчки и занимает 24 место, имея 1513 очков.

Первое место сохранила за собой Бельгия. Португалия поднялась на пятое место. Хорватия опустилась на шестое место.

Рейтинг ФИФА от 14 июня 2019:

1 (-). Бельгия - 1746 очков

2 (-). Франция - 1718

3 (-). Бразилия - 1681

4 (-). Англия - 1652

5 (7). Португалия - 1631

6 (5). Хорватия - 1625

7 (9). Испания - 1617

8 (6). Уругвай - 1615

9 (8). Швейцария - 1605

10 (-). Дания - 1589

24 (27). Украина - 1513