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Espreso.tvСпортУкраина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА


фото: REUTERS
Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Организация опубликовала рейтинг сборных по состоянию на 14 июня. Сборная Украины поднялась на три строчки и занимает 24 место, имея 1513 очков.

Первое место сохранила за собой Бельгия. Португалия поднялась на пятое место. Хорватия опустилась на шестое место.

Рейтинг ФИФА от 14 июня 2019:

1 (-). Бельгия - 1746 очков

2 (-). Франция - 1718

3 (-). Бразилия - 1681

4 (-). Англия - 1652

5 (7). Португалия - 1631

6 (5). Хорватия - 1625

7 (9). Испания - 1617

8 (6). Уругвай - 1615

9 (8). Швейцария - 1605

10 (-). Дания - 1589

24 (27). Украина - 1513

  • Напомним, 10 июня сборная Украины победила Люксембург в отборочном матче Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B.
  • Как выглядит турнирная таблица группы Украины в отборе Евро-2020.
  • Сборная Украины по футболу повторила рекорд 20-летней давности по набранным очкам в стартовых турах квалификации чемпионатов мира и Европы.
  • 11 июня стало известно, что сборная Украины по футболу в матче отбора Евро-2020 с Люксембургом забила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко.

 

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