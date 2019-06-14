Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
14 июня, 2019, 12:57
Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Организация опубликовала рейтинг сборных по состоянию на 14 июня. Сборная Украины поднялась на три строчки и занимает 24 место, имея 1513 очков.
Первое место сохранила за собой Бельгия. Португалия поднялась на пятое место. Хорватия опустилась на шестое место.
Рейтинг ФИФА от 14 июня 2019:
1 (-). Бельгия - 1746 очков
2 (-). Франция - 1718
3 (-). Бразилия - 1681
4 (-). Англия - 1652
5 (7). Португалия - 1631
6 (5). Хорватия - 1625
7 (9). Испания - 1617
8 (6). Уругвай - 1615
9 (8). Швейцария - 1605
10 (-). Дания - 1589
24 (27). Украина - 1513
- Напомним, 10 июня сборная Украины победила Люксембург в отборочном матче Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B.
- Как выглядит турнирная таблица группы Украины в отборе Евро-2020.
- Сборная Украины по футболу повторила рекорд 20-летней давности по набранным очкам в стартовых турах квалификации чемпионатов мира и Европы.
- 11 июня стало известно, что сборная Украины по футболу в матче отбора Евро-2020 с Люксембургом забила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко.
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