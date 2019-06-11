Сборная Украины забила Люксембургу самый быстрый гол за Шевченко

11 июня, 2019, 11:28

Сборная Украины по футболу в матче отбора Евро-2020 с Люксембургом забила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко

Об этом сообщает "Команда №1" .

Роман Яремчук отличился на 6-й минуте, что является абсолютным рекордом в 27 матчах сборной Украины во главе с Андреем Шевченко. Кроме того, это первый гол в этих 27 встречах до 15 минуты.

Чаще всего украинская сборная при Шевченко забивает в последние 15 минут первого тайма.