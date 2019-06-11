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Espreso.tvСпортСборная Украины забила Люксембургу самый быстрый гол за Шевченко

Сборная Украины забила Люксембургу самый быстрый гол за Шевченко


фото: REUTERS
Сборная Украины по футболу в матче отбора Евро-2020 с Люксембургом забила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко

Об этом сообщает "Команда №1" .

Роман Яремчук отличился на 6-й минуте, что является абсолютным рекордом в 27 матчах сборной Украины во главе с Андреем Шевченко. Кроме того, это первый гол в этих 27 встречах до 15 минуты.

Чаще всего украинская сборная при Шевченко забивает в последние 15 минут первого тайма.

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