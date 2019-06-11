Сборная Украины забила Люксембургу самый быстрый гол за Шевченко
11 июня, 2019, 11:28
Сборная Украины по футболу в матче отбора Евро-2020 с Люксембургом забила самый быстрый гол под руководством Андрея Шевченко
Об этом сообщает "Команда №1" .
Роман Яремчук отличился на 6-й минуте, что является абсолютным рекордом в 27 матчах сборной Украины во главе с Андреем Шевченко. Кроме того, это первый гол в этих 27 встречах до 15 минуты.
Чаще всего украинская сборная при Шевченко забивает в последние 15 минут первого тайма.
- Напомним, 10 июня сборная Украины победила Люксембург в отборочном матче Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал на послематчевой пресс-конференции, что было самым трудным в поединке с Люксембургом.
- Как выглядит турнирная таблица группы Украины в отборе Евро-2020.
- Сборная Украины по футболу повторила рекорд 20-летней давности по набранным очкам в стартовых турах квалификации чемпионатов мира и Европы.
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