Минкульт исключил из черного списка актера "Сватов"

14 июня, 2019, 12:35

Минкульт обнародовал обновленный "черный список", в котором больше нет фамилии российского актера Федора Добронравова

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины .

Минкульт 14 июня опубликовал на сайте обновленный черный список. Отныне в перечень лиц, которые несут угрозу нацбезопасности государства, нет фамилии российского актера Добронравова.

Черный список состоит из лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украини. Список составленный Министерством культуры Украины на основании данных Службы безопасности Украины.

Заметим, что СБУ запретило въезд в Украину Добронравову 22 ноября 2017. Аргументировали это тем, что российский актер неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма. Запрет должен был действовать 3 года.

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