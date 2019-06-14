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Espreso.tvОбществоМинкульт исключил из черного списка актера "Сватов"

Минкульт исключил из черного списка актера "Сватов"

Минкульт обнародовал обновленный "черный список", в котором больше нет фамилии российского актера Федора Добронравова

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Украины .

Минкульт 14 июня опубликовал на сайте обновленный черный список. Отныне в перечень лиц, которые несут угрозу нацбезопасности государства, нет фамилии российского актера Добронравова.

Черный список состоит из лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украини. Список составленный Министерством культуры Украины на основании данных Службы безопасности Украины.

Заметим, что СБУ запретило въезд в Украину Добронравову 22 ноября 2017. Аргументировали это тем, что российский актер неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма. Запрет должен был действовать 3 года.

Напоминаем, что 13 июня экспертная комиссия при Госкино проголосовала за отказ в выдаче канала "1 + 1" повторного прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты" производства ООО "Киноквартал"

  • Российский актер "Сватов" Добронравов, которому разрешили въезд в Украину, выступил в Крыму
  • Один из создателей сериала "Сваты" Владимир Зеленский выразил возмущение в сети о запрете сериала и отметил, что такая инициатива точно не поможет экономике Украины. Несмотря на это 28 ноября Госкино официально запретило сериал "Сваты".
  • 10 января 2019 года "1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов". Уже в конце марта 2019 года Окружной админсуд Киева решил, что запрет СБУ на въезд в Украину Добронравов - противоправное и отменил его. А еще суд отменил запрет на трансляцию сериала "Сваты". Такие решения суд принял после исков "Телерадиокомпании студия 1 + 1" и ООО "Киноквартал".
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