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Espreso.tvОбществоЭкспертная комиссия Госкино запретила прокат второго сезона "Сватов"

Экспертная комиссия Госкино запретила прокат второго сезона "Сватов"

Экспертная комиссия при Госкино проголосовала за отказ в выдаче каналу "1+1" повторного прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты" производства ООО "Киноквартал"

Об этом сообщает Детектор медиа.

За отказ проголосовали 15 членов комиссии, один член - за разрешение, двое заявили заранее о конфликте интересов, а один член комиссии не участвовал в заседании из-за занятости на съемках.

Заместитель генерального директора "1+1 медиа" по правовым вопросам Вячеслав Миенко сообщил, что компания подала заявление на возобновление прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты» 28 мая 2019 года. По его словам, Госкино должно было в течение пяти дней рассмотреть это заявление, поскольку это заявление на повторную выдачу прокатного удостоверения.

В ответ на это председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что по закону в случае общественного резонанса и поступления жалоб на фильм или сериал Госкино вправе рассматривать такое заявление в течение 25 дней, этот срок еще не завершился.

Член Экспертной комиссии Мария Гурская (программный директор канала Эспрессо) сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески - на украинском, вследствие чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство.

А также - что сериал развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, "деревенщиной", в отличие от семьи с русской фамилией. Она отметила, что в случае перемонтирования второго сезона и изменения фамилии героев сериала экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.

Член Экспертной комиссии Сергей Оснач (представитель общественного движения "Видсич") спросил у представителей "1+1 медиа", волнует их, как воспримут семьи участников АТО и пострадавших в войне сериал, главную из ролей в котором исполняет поклонник Путина Федор Добронравов. На это Миенко ответил, что канал "1+1" всегда был патриотическим и уважал интересы зрителей.

В ответ на открытое обращение "1+1 медиа" о политическом давлении в вопросе выдачи прокатного удостоверения на сериал "Сваты" члены Экспертной комиссии заверили представителей компании, никогда не испытывали давления от председателя Госкино или других работников ведомства и даже между собой не обсуждают экспертные решения.

Ильенко отметил, что официальное решение Госкино будет опубликовано 13 июня. В ответ на ремарку Миенко, что решение теоретически может быть другим, он отметил: "Мы не имеем права принимать другое решение и будем вынуждены не продлевать прокатное удостоверение второму сезону сериала "Сваты".

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