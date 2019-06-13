Экспертная комиссия Госкино запретила прокат второго сезона "Сватов"
Об этом сообщает Детектор медиа.
За отказ проголосовали 15 членов комиссии, один член - за разрешение, двое заявили заранее о конфликте интересов, а один член комиссии не участвовал в заседании из-за занятости на съемках.
Заместитель генерального директора "1+1 медиа" по правовым вопросам Вячеслав Миенко сообщил, что компания подала заявление на возобновление прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты» 28 мая 2019 года. По его словам, Госкино должно было в течение пяти дней рассмотреть это заявление, поскольку это заявление на повторную выдачу прокатного удостоверения.
В ответ на это председатель Госкино Филипп Ильенко отметил, что по закону в случае общественного резонанса и поступления жалоб на фильм или сериал Госкино вправе рассматривать такое заявление в течение 25 дней, этот срок еще не завершился.
Член Экспертной комиссии Мария Гурская (программный директор канала Эспрессо) сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески - на украинском, вследствие чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство.
А также - что сериал развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, "деревенщиной", в отличие от семьи с русской фамилией. Она отметила, что в случае перемонтирования второго сезона и изменения фамилии героев сериала экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.
Член Экспертной комиссии Сергей Оснач (представитель общественного движения "Видсич") спросил у представителей "1+1 медиа", волнует их, как воспримут семьи участников АТО и пострадавших в войне сериал, главную из ролей в котором исполняет поклонник Путина Федор Добронравов. На это Миенко ответил, что канал "1+1" всегда был патриотическим и уважал интересы зрителей.
В ответ на открытое обращение "1+1 медиа" о политическом давлении в вопросе выдачи прокатного удостоверения на сериал "Сваты" члены Экспертной комиссии заверили представителей компании, никогда не испытывали давления от председателя Госкино или других работников ведомства и даже между собой не обсуждают экспертные решения.
Ильенко отметил, что официальное решение Госкино будет опубликовано 13 июня. В ответ на ремарку Миенко, что решение теоретически может быть другим, он отметил: "Мы не имеем права принимать другое решение и будем вынуждены не продлевать прокатное удостоверение второму сезону сериала "Сваты".
- 22 ноября 2017 г. СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину России актеру Федору Добронравову, который играл в сериале "Сваты".
- 27 марта 2019 г. суд признал противоправными действия СБУ о запрете Добронравову въезжать в Украину и демонстрировать фильмы с его участием.
- 16 мая коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда Киева по делу о сериале "Сваты".
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