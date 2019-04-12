Российский актер "Сватов" Добронравов, которому разрешили въезд в Украину, выступил в Крыму
12 апреля, 2019, 14:56
Актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил с гастролями в аннексированном Крыму
Об этом сообщает издание "Крим.Реалии".
Отмечается, что 8 апреля в керченском дворце культуры Корабел "показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа" с участием Добронравова.
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10 апреля Добронравов сыграл в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе с этим же спектаклем.
- Напомним, 22 ноября 2017 г. СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину России актеру Федору Добронравову.
- Сериал "Сваты" запрещено показывать в Украине.
- На телеканале "1 + 1", на котором транслировали сериал, выразили возмущение запретом сериала в Украине.
- Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты".
- 27 марта 2019 суд признал противоправными действия СБУ о запрете Добронравову въезжать в Украину и демонстрировать фильмы с его участием.
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