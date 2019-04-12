Российский актер "Сватов" Добронравов, которому разрешили въезд в Украину, выступил в Крыму

12 апреля, 2019, 14:56

Актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил с гастролями в аннексированном Крыму

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии".

Отмечается, что 8 апреля в керченском дворце культуры Корабел "показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа" с участием Добронравова.

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10 апреля Добронравов сыграл в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе с этим же спектаклем.