27 марта, 2019, 13:38

Суд признал противоправными действия СБУ о запрете гражданину РФ Федору Добронравову въезжать в Украину и демонстрировать фильмы с его участием

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что суд также признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры Украины о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

К тому же суд признал противоправным и отменил приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.

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Суд проанализировал справку СБУ, на основании которой принимали решения, и постановил, что она была заключена с нарушениями и в ней отсутствовали надлежащие обоснования.

Поэтому, все остальные решения, принятые на основе этой справки суд визнавнеобґрунтованимы, а потому признал противоправными и скасовав соответствующее постановление СБУ, приказ Министерства культуры Украины и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов с его участия.