Российскому актеру "Сватов" Добронравову разрешили въезд в Украину, а с сериала сняли запрет
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Отмечается, что суд также признал противоправными действия СБУ относительно обращения в Министерство культуры Украины о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
К тому же суд признал противоправным и отменил приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.
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Суд проанализировал справку СБУ, на основании которой принимали решения, и постановил, что она была заключена с нарушениями и в ней отсутствовали надлежащие обоснования.
Поэтому, все остальные решения, принятые на основе этой справки суд визнавнеобґрунтованимы, а потому признал противоправными и скасовав соответствующее постановление СБУ, приказ Министерства культуры Украины и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации определенных фильмов с его участия.
- Напомним, 22 ноября 2017 СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину России актеру Федору Добронравову.
- Сериал "Сваты" запрещено показывать в Украине.
- На телеканале "1 + 1", на котором транслировали сериал, выразили возмущение запретом сериала в Украине.
- Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты".
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