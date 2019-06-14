Экс-футболист "Шахтера" возглавил клуб из Ривного

14 июня, 2019, 15:26

Экс-голкипер "Шахтера" Юрий Вирт возглавил "Верес", каким он раньше руководил в высшем дивизионе

Об этом "Верес" сообщил на своей странице в facebbok.

Вирт тренировал "Верес" в сезоне-2016/17 и в следующем, когда команда виcтупала в УПЛ. Тот клуб впоследствии был переименован в "Львов".

"Мы проанализировали ситуацию, вызовы в контексте задач, которые стоят перед командой в сезоне 2019/2020. Посоветовавшись со спортивным департаментом народного клуба "Верес", решили назначить на пост главного тренера Юрия Вирта. Этот тренер хорошо известен среди ривненских болельщиков, пользуется их поддержкой и авторитетом среди футболистов. Он зарекомендовал себя специалистом, который способен выполнять задачи и демонстрировать зрелищный футбол", - сказал президент "Вереса" Иван Надеин.

Перед новым-старым тренером поставлена задача - выход в первую лигу. Отдельно клуб поблагодарил за работу бывшего тренера Олега Шандрука.

Сейчас "Верес" выступает во второй лиге, где в сезоне-2018/2019 занял четвёртое место.