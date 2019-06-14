Экс-футболист "Шахтера" возглавил клуб из Ривного
Об этом "Верес" сообщил на своей странице в facebbok.
Вирт тренировал "Верес" в сезоне-2016/17 и в следующем, когда команда виcтупала в УПЛ. Тот клуб впоследствии был переименован в "Львов".
"Мы проанализировали ситуацию, вызовы в контексте задач, которые стоят перед командой в сезоне 2019/2020. Посоветовавшись со спортивным департаментом народного клуба "Верес", решили назначить на пост главного тренера Юрия Вирта. Этот тренер хорошо известен среди ривненских болельщиков, пользуется их поддержкой и авторитетом среди футболистов. Он зарекомендовал себя специалистом, который способен выполнять задачи и демонстрировать зрелищный футбол", - сказал президент "Вереса" Иван Надеин.
Перед новым-старым тренером поставлена задача - выход в первую лигу. Отдельно клуб поблагодарил за работу бывшего тренера Олега Шандрука.
Сейчас "Верес" выступает во второй лиге, где в сезоне-2018/2019 занял четвёртое место.
- Напомним, 14 июня стало известно о возможном трансфере игрока "Карпат" Франсиско Ди Франко в "Александрию".
- 12 июня стало известно, что бразильский нападающий футбольного клуба "Львов" Бруно Дуарте хочет космическую зарплату от турецкого "Трабзонспора".
- 10 июня сообщили, что полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос попал в сферу интересов итальянского "Удинезе".
- Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может вслед за Паулу Фонсекой перебраться в "Рому" .
Читайте также
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
Читайте также
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?