//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" возглавил клуб из Ривного

Экс-футболист "Шахтера" возглавил клуб из Ривного


фото: XSPORT.ua
Экс-голкипер "Шахтера" Юрий Вирт возглавил "Верес", каким он раньше руководил в высшем дивизионе

Об этом "Верес" сообщил на своей странице в facebbok.

Вирт тренировал "Верес" в сезоне-2016/17 и в следующем, когда команда виcтупала в УПЛ. Тот клуб впоследствии был переименован в "Львов".

"Мы проанализировали ситуацию, вызовы в контексте задач, которые стоят перед командой в сезоне 2019/2020. Посоветовавшись со спортивным департаментом народного клуба "Верес", решили назначить на пост главного тренера Юрия Вирта. Этот тренер хорошо известен среди ривненских болельщиков, пользуется их поддержкой и авторитетом среди футболистов. Он зарекомендовал себя специалистом, который способен выполнять задачи и демонстрировать зрелищный футбол", - сказал президент "Вереса" Иван Надеин.

Перед новым-старым тренером поставлена задача - выход в первую лигу. Отдельно клуб поблагодарил за работу бывшего тренера Олега Шандрука.

Сейчас "Верес" выступает во второй лиге, где в сезоне-2018/2019 занял четвёртое место.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 июня, 2019 пятница

больше новостей

14 июня, 2019 пятница

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать