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Espreso.tvСпортБельгийский клуб назвал цену за футболиста сборной Украины

Бельгийский клуб назвал цену за футболиста сборной Украины


фото: krcgenk.be
Чемпион Бельгии "Генк" определился с ценой за футболиста сборной Украины Руслана Малиновского

Об этом сообщает Voetbalkrant.com .

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может сменить место работы во время летнего трансферного окна. По информации источника, бельгийский клуб готов расстаться с украинским хавбеком не менее чем за 10 млн евро.

Сообщается, что в подписании Руслана заинтересованы сразу несколько клубов из топ-лиг Европы.

В прошлом сезоне Малиновский провел за "Генк" 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Он был признан лучшим игроком своей команды в сезоне.

  • Напомним, 13 июня стало известно, что полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский заинтересовал новые клубы с чемпионата Италии.
  • 29 мая стало известно, что полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в московский "Спартак" .
  • 28 мая полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или другие клубы.
  • Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .

 

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