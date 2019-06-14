Бельгийский клуб назвал цену за футболиста сборной Украины

14 июня, 2019, 09:24

Чемпион Бельгии "Генк" определился с ценой за футболиста сборной Украины Руслана Малиновского

Об этом сообщает Voetbalkrant.com .

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может сменить место работы во время летнего трансферного окна. По информации источника, бельгийский клуб готов расстаться с украинским хавбеком не менее чем за 10 млн евро.

Сообщается, что в подписании Руслана заинтересованы сразу несколько клубов из топ-лиг Европы.

В прошлом сезоне Малиновский провел за "Генк" 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Он был признан лучшим игроком своей команды в сезоне.