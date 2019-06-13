Климкин заявил, что не будет баллотироваться в Раду и объяснил причины

13 июня, 2019, 15:46

Министр иностранных дел Украины в дальнейшем намерен заниматься политической деятельностью, но в нынешних внеочередных выборах в Верховную Раду участвовать не будет

Об этом заявил Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде. Сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно", - отметил он.

Министр отметил, что в будущем планирует заниматься политической деятельностью.

Климкин отметил, что проводил переговоры с несколькими политическими проектами. Но не нашел команды единомышленников, которые были бы способны делать реальные изменения в Украине.

"Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду участвовать, не был виртуальным. То есть он не был замкнутым, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и хотят изменить Украину", - подчеркнул глава МИД.