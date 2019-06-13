Климкин заявил, что не будет баллотироваться в Раду и объяснил причины
Об этом заявил Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.
"У меня действительно была эмоциональная история, я хотел сделать настоящую европейскую кампанию в одном из мажоритарных округов, но с пониманием, что будет команда единомышленников в Верховной Раде. Сегодня я такой команды не вижу. Поэтому я думаю над другими путями, и думаю достаточно серьезно", - отметил он.
Министр отметил, что в будущем планирует заниматься политической деятельностью.
Климкин отметил, что проводил переговоры с несколькими политическими проектами. Но не нашел команды единомышленников, которые были бы способны делать реальные изменения в Украине.
"Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду участвовать, не был виртуальным. То есть он не был замкнутым, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и хотят изменить Украину", - подчеркнул глава МИД.
- Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об освобождении Климкина с должности министра иностранных дел.
- Президент внес в парламент представление на назначение главой МИД действующего посла Украины при НАТО Вадима Пристайко.
- 11 июня министр иностранных дел Павел Климкин призвал Верховную Раду поддержать его увольнение с должности.
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