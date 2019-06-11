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Espreso.tvОбществоЗеленский предложил назначить Вадима Пристайко главой МИД

Зеленский предложил назначить Вадима Пристайко главой МИД


фото: rfe
Президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего нынешнего внешнеполитического советника Вадима Пристайко

Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - отметил он.

Напомним, Пристайко раньше называли главным претендентом на пост главы МИД Украины, однако он был назначен на должность заместителя главы администрации президента (внешнеполитического советника Зеленского).

Вадим Пристайко - карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал по тематике международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке АП.

По состоянию на сейчас Пристайко остается послом Украины при НАТО.

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