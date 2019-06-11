Зеленский предложил назначить Вадима Пристайко главой МИД
Об этом заявил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - отметил он.
Напомним, Пристайко раньше называли главным претендентом на пост главы МИД Украины, однако он был назначен на должность заместителя главы администрации президента (внешнеполитического советника Зеленского).
Вадим Пристайко - карьерный дипломат. Международными делами занимается с 1994 года. Начинал по тематике международной торговли; с 1997 года работает в структуре МИД, также работал во внешнеполитическом блоке АП.
По состоянию на сейчас Пристайко остается послом Украины при НАТО.
Читайте также
-
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански