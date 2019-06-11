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Espreso.tvОбществоКлимкин призвал Раду проголосовать за его отставку

Климкин призвал Раду проголосовать за его отставку

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать его увольнение с должности

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - написал Климкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и внес представление на назначение главой МИД действующего посла Украины при НАТО Вадима Пристайко.

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