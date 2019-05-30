Зеленский внес в Раду представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака

30 мая, 2019, 14:05

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Президент просит освободить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны.

Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.

В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент настаивает безотлагательно рассмотреть эти вопросы.