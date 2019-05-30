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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака


фото: president.gov.ua
30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и главы Службы безопасности

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Президент просит освободить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны.

Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.

В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент настаивает безотлагательно рассмотреть эти вопросы.

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