Зеленский внес в Раду представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака
30 мая, 2019, 14:05
30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и главы Службы безопасности
Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент просит освободить Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторака - с должности министра обороны.
Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности главы СБУ.
В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент настаивает безотлагательно рассмотреть эти вопросы.
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