Госавиаслужба просит разъяснить приостановление лицензии SkyUp
Об этом говорится на сайте Государственной авиационной службы Украины.
10 июня 2019 г. Госавиаслужба получила в пользование копию постановления Барышевского районного суда, которая останавливает действие лицензии SkyUp, выданной самой Госавиаслужбой.
Суд отказал истцу в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета этой авиакомпании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до решения дела по существу. Решение мотивировано тем, что такая мера обеспечения иска может привести к прекращению хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что, в свою очередь, может привести к ухудшению состояния прав ответчика.
"Учитывая мотивировочную часть решения суда, а также ввиду того, что ее выполнение усложняется действием положений специального законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, Госавиаслужба как третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований по поводу предмета спора на стороне ответчика, 11 июня этого года обратилась в Барышевский районный суд Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения", - отметили в Госавиаслужбы.
В ГАСУ добавили, что после рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.
- Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
- В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
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- 12 июня SkyUp обжаловал решение суда и уже работает в обычном режиме
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