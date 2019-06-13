Госавиаслужба просит разъяснить приостановление лицензии SkyUp

13 июня, 2019, 14:11

Госавиаслужба прокомментировала решение Барышевского районного суда Киевской области, которым остановлено действие лицензии авиакомпании SkyUp

Об этом говорится на сайте Государственной авиационной службы Украины.

10 июня 2019 г. Госавиаслужба получила в пользование копию постановления Барышевского районного суда, которая останавливает действие лицензии SkyUp, выданной самой Госавиаслужбой.

Суд отказал истцу в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета этой авиакомпании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до решения дела по существу. Решение мотивировано тем, что такая мера обеспечения иска может привести к прекращению хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что, в свою очередь, может привести к ухудшению состояния прав ответчика.

"Учитывая мотивировочную часть решения суда, а также ввиду того, что ее выполнение усложняется действием положений специального законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, Госавиаслужба как третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований по поводу предмета спора на стороне ответчика, 11 июня этого года обратилась в Барышевский районный суд Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения", - отметили в Госавиаслужбы.

В ГАСУ добавили, что после рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.