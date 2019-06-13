//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГосавиаслужба просит разъяснить приостановление лицензии SkyUp

Госавиаслужба просит разъяснить приостановление лицензии SkyUp

Госавиаслужба прокомментировала решение Барышевского районного суда Киевской области, которым остановлено действие лицензии авиакомпании SkyUp

Об этом говорится на сайте Государственной авиационной службы Украины.

10 июня 2019 г. Госавиаслужба получила в пользование копию постановления Барышевского районного суда, которая останавливает действие лицензии SkyUp, выданной самой Госавиаслужбой.

Суд отказал истцу в удовлетворении заявления об обеспечении иска в части запрета этой авиакомпании осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до решения дела по существу. Решение мотивировано тем, что такая мера обеспечения иска может привести к прекращению хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что, в свою очередь, может привести к ухудшению состояния прав ответчика.

"Учитывая мотивировочную часть решения суда, а также ввиду того, что ее выполнение усложняется действием положений специального законодательства в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности, Госавиаслужба как третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований по поводу предмета спора на стороне ответчика, 11 июня этого года обратилась в Барышевский районный суд Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения", - отметили в Госавиаслужбы.

В ГАСУ добавили, что после рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 июня, 2019 четверг

больше новостей

13 июня, 2019 четверг

12 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать