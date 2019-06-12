В истицы к SkyUp более 30 правонарушений, связанных с алкоголем, - Омелян
Об этом он написал в Facebook.
Омелян отмечает, что районный суд нет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части: это является прерогативой исключительно административного суда.
По словам министра, СБУ или НАБУ могли бы мгновенно выяснить, как может истец, которая имеет более 30 админправонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ему в этом помогал.
"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические" решения "рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - подчеркнул Омелян.
Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Они также сообщили, что истица даже никогда не была клиентом их авиакомпании.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-