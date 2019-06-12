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Espreso.tvОбществоВ истицы к SkyUp более 30 правонарушений, связанных с алкоголем, - Омелян

В истицы к SkyUp более 30 правонарушений, связанных с алкоголем, - Омелян


фото: apostrophe.ua
Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал решение Барышевского районного суда о временном приостановлении лицензии украинскому лоукостеру SkyUp

Об этом он написал в Facebook.

Омелян отмечает, что районный суд нет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части: это является прерогативой исключительно административного суда.

По словам министра, СБУ или НАБУ могли бы мгновенно выяснить, как может истец, которая имеет более 30 админправонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем, получить такое решение и кто ему в этом помогал.

"Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические" решения "рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - подчеркнул Омелян.

Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.

В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию. Они также сообщили, что истица даже никогда не была клиентом их авиакомпании.

 

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