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Espreso.tvОбществоПриостановление лицензии лоукоста SkyUp: Гройсман поручил защитить клиентов

Приостановление лицензии лоукоста SkyUp: Гройсман поручил защитить клиентов


фото: avianews
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры разобраться в рамках правового поля и защитить клиентов компании

Об этом он написал в Twitter.

Также Гройсман обратился в министерство юстиции с просьбой подготовить его персональный лист на все органы судебной власти, чтобы каждый подобный случай рассмотрели.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook: "Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает".

Он отметил, что районный суд не имеет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части: это является прерогативой исключительно административный суд.

Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.

В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

 

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