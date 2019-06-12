Приостановление лицензии лоукоста SkyUp: Гройсман поручил защитить клиентов
Об этом он написал в Twitter.
Также Гройсман обратился в министерство юстиции с просьбой подготовить его персональный лист на все органы судебной власти, чтобы каждый подобный случай рассмотрели.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook: "Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает".
Он отметил, что районный суд не имеет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части: это является прерогативой исключительно административный суд.
Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.
В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.
Суд приостановил действие лицензии одной из авиакомпаний. Даю поручение Мининфраструктуры разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании. Прошу Минюст подготовить мой персональный лист на все органы судебной власти, чтобы каждый подобный случай был рассмотрен.- Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 12, 2019
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