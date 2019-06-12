Приостановление лицензии лоукоста SkyUp: Гройсман поручил защитить клиентов

12 июня, 2019, 13:20

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры разобраться в рамках правового поля и защитить клиентов компании

Об этом он написал в Twitter.

Также Гройсман обратился в министерство юстиции с просьбой подготовить его персональный лист на все органы судебной власти, чтобы каждый подобный случай рассмотрели.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook: "Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает".

Он отметил, что районный суд не имеет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части: это является прерогативой исключительно административный суд.

Напомним, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.

В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.