Авария на Дунае: арестованного украинского капитана суд выпустил под залог
12 июня, 2019, 15:38
В Венгрии суд выпустил под залог 64-летнего украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn, который столкнулся на Дунае с туристической лодкой "Русалка", в результате чего та затонула
Об этом сообщает Reuters.
Украинского капитана лайнера Viking Sigyn Юрия Ц. из Одессы арестовали по подозрению в неправомерных действиях, говорится в сообщении.
Отмечается, защитники украинца сообщили, что он подавлен из-за этой трагедии, но отрицает любую вину.
Правительство Южной Кореи официально просил держать украинца под стражей, а также направил в Венгрию дайверов и должностных лиц для оказания помощи в проведении расследования, говорится в сообщении.
Отмечается, что апелляционный суд Будапешта подтвердил решение об освобождении украинца под залог в размере 15 млн венгерских флоринов ($ 53 тыс.).
- Напомним, 29 мая прогулочный катер "Русалка" затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
- На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считался пропавшими без вести. Эту трагедию называют самой ужасной катастрофой на Дунае за последние полвека.
- Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.
- 6 июня в венгерской прокуратуре заявили, что 64-летний гражданин Украины ранее был капитаном лодки в Нидерландах , которая вызвала там аварию в апреле.
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