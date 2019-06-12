Авария на Дунае: арестованного украинского капитана суд выпустил под залог

12 июня, 2019, 15:38

В Венгрии суд выпустил под залог 64-летнего украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn, который столкнулся на Дунае с туристической лодкой "Русалка", в результате чего та затонула

Об этом сообщает Reuters.

Украинского капитана лайнера Viking Sigyn Юрия Ц. из Одессы арестовали по подозрению в неправомерных действиях, говорится в сообщении.

Отмечается, защитники украинца сообщили, что он подавлен из-за этой трагедии, но отрицает любую вину.

Правительство Южной Кореи официально просил держать украинца под стражей, а также направил в Венгрию дайверов и должностных лиц для оказания помощи в проведении расследования, говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционный суд Будапешта подтвердил решение об освобождении украинца под залог в размере 15 млн венгерских флоринов ($ 53 тыс.).