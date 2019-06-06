Украинский капитан теплохода, что протаранил катер в Будапеште, был причастен к аварии в Нидерландах

6 июня, 2019, 16:10

Украинский капитан круизного теплохода, который столкнулся с прогулочным катером на Дунае на прошлой неделе, был причастен к еще одной аварии в прошлом

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на HVG.hu.

В венгерской прокуратуре заявили, что гражданин Украины ранее был капитаном лодки в Нидерландах, которая спровоцировала там аварию в апреле.

Авария произошла 1 апреля, и украинец проходил по делу как подозреваемый.

В прокуратуре также сообщили, что их расследование показало, что капитан "удалил данные с телефона" после столкновения в Будапеште.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.