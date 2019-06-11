Зеленский пришел на заседание КС по делу о роспуске Рады

11 июня, 2019, 10:16

Об этом передает Еспресо.TV

Дело рассматривается в форме устного производства. Это означает, что свои позиции относительно конституционности указа представляют как авторы иска, так и представители президента.

Накануне Зеленский заявил , что придет на это заседание КСУ.