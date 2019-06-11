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Espreso.tvОбществоЗеленский пришел на заседание КС по делу о роспуске Рады

Зеленский пришел на заседание КС по делу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание Конституционного Суда, где рассматривается законность решения о роспуске Верховной Рады VIII созыва

Об этом передает Еспресо.TV

Дело рассматривается в форме устного производства. Это означает, что свои позиции относительно конституционности указа представляют как авторы иска, так и представители президента.

Накануне Зеленский заявил , что придет на это заседание КСУ.

 

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