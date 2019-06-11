Зеленский пришел на заседание КС по делу о роспуске Рады
11 июня, 2019, 10:16
Президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание Конституционного Суда, где рассматривается законность решения о роспуске Верховной Рады VIII созыва
Об этом передает Еспресо.TV
Дело рассматривается в форме устного производства. Это означает, что свои позиции относительно конституционности указа представляют как авторы иска, так и представители президента.
Накануне Зеленский заявил , что придет на это заседание КСУ.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады .
- Верховный Суд отказался рассматривать отмену роспуска Рады президентом Зеленским.
- "Народный фронт" внес в Конституционный Суд подписанное 62 нардепами представление о правомерности роспуска Рады.
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