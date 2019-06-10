//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоспуск Рады: Зеленский заявил, что придет на заседание КСУ

Роспуск Рады: Зеленский заявил, что придет на заседание КСУ

Президент записал новое видеообращение, в котором заверил, что на роспуск Рады был запрос украинского народа

Новое видео Владимир Зеленский выложил в своем Facebook.

"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. И меня пригласили на это заседание. Это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет ", - сказал он.

Он также добавил, что уверен в их юридической позиции. "Но самое главное - это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа", - добавил он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

10 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать