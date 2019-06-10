Роспуск Рады: Зеленский заявил, что придет на заседание КСУ
10 июня, 2019, 17:44
Президент записал новое видеообращение, в котором заверил, что на роспуск Рады был запрос украинского народа
Новое видео Владимир Зеленский выложил в своем Facebook.
"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. И меня пригласили на это заседание. Это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет ", - сказал он.
Он также добавил, что уверен в их юридической позиции. "Но самое главное - это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа", - добавил он.
- У Зеленского говорят, что проверили указ о роспуске Рады на конституционность во время его подготовки
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады , потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку .
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмену мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
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