Роспуск Рады: Зеленский заявил, что придет на заседание КСУ

10 июня, 2019, 17:44

Президент записал новое видеообращение, в котором заверил, что на роспуск Рады был запрос украинского народа

Новое видео Владимир Зеленский выложил в своем Facebook.

"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента. И меня пригласили на это заседание. Это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет ", - сказал он.

Он также добавил, что уверен в их юридической позиции. "Но самое главное - это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа", - добавил он.