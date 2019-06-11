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Espreso.tvСпорт"Шахтер" назначил нового главного тренера

"Шахтер" назначил нового главного тренера


фото: shakhtar.com
Португальский специалист Луиш Каштру подписал контракт с "Шахтером"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

57-летний экс-главный тренер "Витории Гимараеш" Луиш Каштру заключил 2-летний контракт с "Шахтером".

Каштру ранее работал с "Порту" и "Риу Аве", а "Виторию" возглавлял с 2018 года. Прошлый сезон команда завершила на 5-м месте и пробилась в еврокубки.

 

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