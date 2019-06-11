"Шахтер" назначил нового главного тренера
12 июня, 2019, 15:13
Португальский специалист Луиш Каштру подписал контракт с "Шахтером"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
57-летний экс-главный тренер "Витории Гимараеш" Луиш Каштру заключил 2-летний контракт с "Шахтером".
Каштру ранее работал с "Порту" и "Риу Аве", а "Виторию" возглавлял с 2018 года. Прошлый сезон команда завершила на 5-м месте и пробилась в еврокубки.
- 11 июня стало известно, что португальский тренер Луиш Каштру уже прибыл в Украину и должен подписать контракт с "Шахтером" на 2 года .
- Вчера португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы".
- Экс-главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеку рассказал, о чем жалеет за время работы в донецком клубе.
- 10 июня стало известно, что "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру.
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