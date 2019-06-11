Фонсека подал в отставку с поста главного тренера "Шахтера"

11 июня, 2019, 11:09

Португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы"

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба .

46-летний португалец начнет исполнять обязанности главного тренера "Ромы" с начала сезона 2019/20. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

"Я очень рад, что меня назначили новым тренером" Ромы ". Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность. Я полон энтузиазма и мотивированный вызовами, которые нас ожидают. С нетерпением жду переезда в Рим, встречи с нашими фанатами и начала работы. верю, что вместе мы сможем создать что-то особенное ", - сказал Фонсека.

"Шахтеры" уже подтвердил отставку Фонсеки. В донецком клубе отметили, что возглавив "горняков" 1 июня 2016, португалец за три сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" лидерство в украинском футболе. За эти годы команда выиграла три чемпионских титула, трижды завоевывали Кубок Украины и стала обладателем Суперкубка Украины.

"Шахтер" поблагодарил Паулу Фонсеци и его тренерский штаб за замечательную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Paulo Fonseca sarà il nuovo responsabile tecnico dell ' #ASRoma dalla stagione 19-20 - AS Roma (@OfficialASRoma) 11 июня 2019