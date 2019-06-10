"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии

10 июня, 2019, 13:53

Донецкий "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру

Об этом сообщает O Jogo.

По данным источника, "Шахтер" опередил в переговорах с приглашением Луиша Каштру клуб с Чемпионшипа и две команды из чемпионата ОАЭ, и практически договорился с тренером. 57-летний специалист и его тренерский штаб - основные кандидаты на трудоустройство в донецком клубе.

"Витория Гимараеш" уже получила официальное предложение, детали сделки уточняются с агентом коуча Антониу Тейшейрой. Издание Mais Futebol сообщает, что на этой кандидатуре настоял португальский скаут горняков Жозе Бота.

Сообщалось, что в течение сезона тренером интересовался "Рединг", но получил отказ.