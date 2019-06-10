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Espreso.tvСпорт"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии

"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии


фото: fcporto.jimdo.com
Донецкий "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру

Об этом сообщает O Jogo.

По данным источника, "Шахтер" опередил в переговорах с приглашением Луиша Каштру клуб с Чемпионшипа и две команды из чемпионата ОАЭ, и практически договорился с тренером. 57-летний специалист и его тренерский штаб - основные кандидаты на трудоустройство в донецком клубе.

"Витория Гимараеш" уже получила официальное предложение, детали сделки уточняются с агентом коуча Антониу Тейшейрой. Издание Mais Futebol сообщает, что на этой кандидатуре настоял португальский скаут горняков Жозе Бота.

Сообщалось, что в течение сезона тренером интересовался "Рединг", но получил отказ.

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