"Шахтер" нашел нового тренера в Португалии
10 июня, 2019, 13:53
Донецкий "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру
Об этом сообщает O Jogo.
По данным источника, "Шахтер" опередил в переговорах с приглашением Луиша Каштру клуб с Чемпионшипа и две команды из чемпионата ОАЭ, и практически договорился с тренером. 57-летний специалист и его тренерский штаб - основные кандидаты на трудоустройство в донецком клубе.
"Витория Гимараеш" уже получила официальное предложение, детали сделки уточняются с агентом коуча Антониу Тейшейрой. Издание Mais Futebol сообщает, что на этой кандидатуре настоял португальский скаут горняков Жозе Бота.
Сообщалось, что в течение сезона тренером интересовался "Рединг", но получил отказ.
- Сегодня стало известно, что полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос попал в сферу интересов итальянского "Удинезе".
- Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко может вслед за Паулу Фонсекой перебраться в "Рому" .