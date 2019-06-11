Новый тренер "Шахтера" уже прибыл в Украину

11 июня, 2019, 13:25

Португальский тренер Луиш Каштру уже прибыл в Украину и в ближайшее время должен подписать контракт с "Шахтером" на 2 года

Об этом сообщает A Bola .

Клуб "Витория Гимараеш" уже получил от "Шахтера" компенсацию за разрыв контракта с 57-летним специалистом. Сумма оценивается в 1 млн евро. Не исключено, что презентация тренера состоится уже сегодня.

Каштру ранее работал с "Порту" и "Риу Аве", а "Витория" возглавлял с 2018 года. Прошлый сезон команда завершила на 5-м месте и пробилась в еврокубки.