Новый тренер "Шахтера" уже прибыл в Украину
11 июня, 2019, 13:25
Португальский тренер Луиш Каштру уже прибыл в Украину и в ближайшее время должен подписать контракт с "Шахтером" на 2 года
Об этом сообщает A Bola .
Клуб "Витория Гимараеш" уже получил от "Шахтера" компенсацию за разрыв контракта с 57-летним специалистом. Сумма оценивается в 1 млн евро. Не исключено, что презентация тренера состоится уже сегодня.
Каштру ранее работал с "Порту" и "Риу Аве", а "Витория" возглавлял с 2018 года. Прошлый сезон команда завершила на 5-м месте и пробилась в еврокубки.
- Сегодня португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы".
- Экс-главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеку рассказал, о чем жалеет за время работы в донецком клубе.
- 10 июня стало известно, что "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру.
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