11 июня, 2019, 11:49

Экс-главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеку рассказал, о чем жалеет время работы в донецком клубе

Слова португальца приводит официальный сайт "Шахтера" .

"Прошло три года. Сегодня я иду, оставляя в" Шахтере "семью, а в Украине - свой второй дом. Я горжусь временем, проведенным в" Шахтере ". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятную атмосферу домашних трибун, о которой так много слышал ", - сказал Фонсека.