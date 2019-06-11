Фонсека прокомментировал отставку с "Шахтера"
11 июня, 2019, 11:49
Экс-главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеку рассказал, о чем жалеет время работы в донецком клубе
Слова португальца приводит официальный сайт "Шахтера" .
"Прошло три года. Сегодня я иду, оставляя в" Шахтере "семью, а в Украине - свой второй дом. Я горжусь временем, проведенным в" Шахтере ". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятную атмосферу домашних трибун, о которой так много слышал ", - сказал Фонсека.
- Сегодня стало известно, что португальца Паулу Фонсеку, который возглавлял "Шахтер", назначили главным тренером итальянской "Ромы".
- 10 июня стало известно, что "Шахтер" собирается предложить контракт главному тренеру португальской "Витории Гимараеш" Луишу Каштру.
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