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Espreso.tvСпортФонсека прокомментировал отставку с "Шахтера"

Фонсека прокомментировал отставку с "Шахтера"


фото: shakhtar.com
Экс-главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсеку рассказал, о чем жалеет время работы в донецком клубе

Слова португальца приводит официальный сайт "Шахтера" .

"Прошло три года. Сегодня я иду, оставляя в" Шахтере "семью, а в Украине - свой второй дом. Я горжусь временем, проведенным в" Шахтере ". Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел "Донбасс Арены", не почувствовал невероятную атмосферу домашних трибун, о которой так много слышал ", - сказал Фонсека.

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