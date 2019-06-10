В Украине построили крупнейшую солнечную электростанцию на крыше
Об этом сообщает LIGA.net
Отмечается, что электростанция расположилась на крышах норковой фермы в селе Студеники.
Мощность электростанции составила 12,4 мегаватта.
По примерным подсчетам, она может производить 15 млн киловатт-часов в год, что поможет уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу на 15 тыс. тонн.
"Наши специалисты провели все необходимые исследования и пришли к выводу, что на крышах зданий на ферме могут разместиться солнечные батареи, которые дополнительно защищают животных от высоких температур, таким образом улучшая их самочувствие", - сообщил директор фермы Александр Климец.
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Напомним, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 уже насчитывается около 7,5 тыс. таких домохозяйств . Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году.
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