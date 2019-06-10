В Украине построили крупнейшую солнечную электростанцию на крыше

10 июня, 2019, 15:53

В Переяслав-Хмельницком районе запустили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, панели которой расположены на крышах домов

Об этом сообщает LIGA.net

Отмечается, что электростанция расположилась на крышах норковой фермы в селе Студеники.

Мощность электростанции составила 12,4 мегаватта.

По примерным подсчетам, она может производить 15 млн киловатт-часов в год, что поможет уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу на 15 тыс. тонн.

"Наши специалисты провели все необходимые исследования и пришли к выводу, что на крышах зданий на ферме могут разместиться солнечные батареи, которые дополнительно защищают животных от высоких температур, таким образом улучшая их самочувствие", - сообщил директор фермы Александр Климец.

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