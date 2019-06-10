Состояние здоровья трех раненых украинских моряков удовлетворительное, - Полозов

10 июня, 2019, 16:17

Раз в месяц им позволили встречаться с украинскими консулами

Об этом сообщил координатор команды защиты моряков адвокат Николай Полозов на пресс-конференции.

Состояние здоровья раненых во время атаки России в районе Керченского пролива на украинском корабле военнопленных моряков удовлетворительное, к моряку Василию Сороке после проведенной операции возвращается чувствительность руки.

"У раненого Василия Сороки, которому провели операцию полтора месяца назад, сняли гипс, начинает возвращаться чувствительность руки. Он уже может шевелить пальцами, пока не может сжимать, но все равно это прогресс, поскольку была опасность потерять руку в целом. К сожалению, по поводу двух других раненых - Андрея Эйдера и Андрея Артеменко - российские медики считали, что нет необходимости проводить экстренное оперативное вмешательство, несмотря на то, что у них в телах остаются не удаленные осколки. Их состояние здоровья нельзя назвать удовлетворительным", - сказал Полозов.

Адвокат отметил, что несколько раз в месяц у него и его коллег есть возможность посещать военнопленных. "Последний раз видели на прошлой неделе и на этом, поскольку у нас проводятся следственные действия", - поделился он.

Полозов рассказал, что морякам также разрешена раз в месяц встреча с украинскими консулами.

При этом он отметил, что письма от известных украинцев, адресованные военнопленным морякам, передать в следственный изолятор невозможно, все они проверяются правоохранителями.

"Любая весточка для них важна. Она помогает им оставаться в хорошей моральной форме. Их там держат всех по отдельности. Максимум они могут увидеться, когда их привозят на суд, и то четверками. Они сидят все в 24 различных камерах с какими-то разными соседями по камере, у кого-то нормальные соседи по камере, у кого-то не очень", - сообщил адвокат.

К морякам пытались подселить в камеру сотрудников ФСБ для получения признания вины украинцев.

Комментируя возможное невыполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, Полозов отметил: "Несколько часов назад я встречался с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Всего рассказать не могу, тогда это не будет сюрпризом для них (россиян). Я могу сказать, что невыполнение решение Международного трибунала повлечет действительно серьезные последствия для российской власти, это не только санкции".