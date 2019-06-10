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Espreso.tvОбществоПартия Ляшко определила первую десятку избирательного списка

Партия Ляшко определила первую десятку избирательного списка

Радикальная партия Ляшко на своем съезде обнародовала партийный список

Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко в Facebook.

Радикальная партия Ляшко накануне парламентских выборов проводит партийный съезд. Радикалы определились со своим партийным списком.

В первую десятку вошли:

1. Олег Ляшко , лидер партии.

2. Виктор Галасюк, заместитель Ляшко по экономической политике.

3. Андрей Лозовой, заместитель лидера РПЛ.

4. Инга Маковецкая, заместитель главы Черновицкого областного совета.

5. Иван Савка, полковник Вооруженных Сил Украины.

6. Олег Аверьянов, руководитель исполкома партии.

7. Сергей Скуратовский, руководитель Киевской областной РПЛ.

8. Дмитрий Линько, боевой побратим, участник боев на востоке Украины.

9. Алена Кошелева, активистка.

10. Виктор Вовк, заместитель лидера РПЛ.

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