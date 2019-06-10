Концентрация опасных веществ в реке Рось очень мала, - ГСЧС
Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий во время брифинга ГСЧС по ситуации с загрязнением гербицидами верховья реки Рось, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что в воду попало 860 литров средств защиты растений и стимуляторов роста, а общее количество токсичных веществ - 153,8 литра. Однако сначала они попали в воду реки Фосы, а благодаря километровому расстоянию, в реку Рось попало, по расчетам ГСЧС, максимум около 10 литров опасных веществ.
"За счет разбавления химикатов в трех водохранилищах общая концентрация гербицидов может быть одна миллионная часть, а возможно, одна миллиардная. Таким образом, опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует, - подчеркнул Осадчий. - К тому же, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков: в Богуславе, в частности, за эти дни выпала практически месячная норма ".
По словам директора Украинского гидрометеорологического института, завтра к вечеру уже не будет наблюдаться "ни одной миллионной ядовитых веществ".
"Поэтому пока не существует никакой опасности для жителей городов, расположенных в бассейне реки Рось", - подытожил Осадчий.
- Напомним, 9 июня в Винницкой области в реку Рось упал автомобиль с 1 тонной химикатов , в Белой Церкви из-за экологической катастрофы отключают воду. С 23:00 прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).
- Полиция открыла производство из-за попадания химикатов в реку Рось, гербициды оказались крадеными из фермерских хозяйств.
- 10 июня в ГСЧС сообщили, что из-за падения автомобиля с ядом в р. Рось водоснабжение г. Умань осуществляется из запасных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток.
- Гройсман: Угроз от попадания химикатов в реку Рось нет, ситуация контролируемая
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