Концентрация опасных веществ в реке Рось очень мала, - ГСЧС

10 июня, 2019, 14:45

Опасные химикаты сначала попали в воду реки Фосы, поэтому через километровое расстояние в Роси в целом оказалось не более 10 литров ядовитых веществ

Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий во время брифинга ГСЧС по ситуации с загрязнением гербицидами верховья реки Рось, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что в воду попало 860 литров средств защиты растений и стимуляторов роста, а общее количество токсичных веществ - 153,8 литра. Однако сначала они попали в воду реки Фосы, а благодаря километровому расстоянию, в реку Рось попало, по расчетам ГСЧС, максимум около 10 литров опасных веществ.

"За счет разбавления химикатов в трех водохранилищах общая концентрация гербицидов может быть одна миллионная часть, а возможно, одна миллиардная. Таким образом, опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует, - подчеркнул Осадчий. - К тому же, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков: в Богуславе, в частности, за эти дни выпала практически месячная норма ".

По словам директора Украинского гидрометеорологического института, завтра к вечеру уже не будет наблюдаться "ни одной миллионной ядовитых веществ".

"Поэтому пока не существует никакой опасности для жителей городов, расположенных в бассейне реки Рось", - подытожил Осадчий.