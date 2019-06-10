Авария с химикатами в реке Рось: запасов воды в Умани хватит на 3 дня
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение г. Умань осуществляется из запасных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток, говорится в сообщении.
Отмечается, что в г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена.
Отмечается, что население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).
Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось, говорится в сообщении.
Отмечается, что населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось.
Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины, говорится в сообщении.
- Напомним, 9 июня в Винницкой области в реку Рось упал автомобиль с 1 тонной химикатов, в Белой Церкви из-за экологической катастрофы отключают воду. С 23:00 прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).
- Полиция открыла производство из-за попадания химикатов в реку Рось, гербициды оказались крадеными из фермерских хозяйств .