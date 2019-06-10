Авария с химикатами в реке Рось: запасов воды в Умани хватит на 3 дня

10 июня, 2019, 08:13

Из-за падения автомобиля с ядом в р. Рось водоснабжение г. Умань осуществляется из запасных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 7:00 10 июня водоснабжение г. Умань осуществляется из запасных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток, говорится в сообщении.

Отмечается, что в г. Белая Церковь создан запас на 1 сутки, подача воды приостановлена.

Отмечается, что население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось, говорится в сообщении.

Отмечается, что населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось.

Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины, говорится в сообщении.