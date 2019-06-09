Из-за попадания химикатов в Рось полиция открыла производство, гербициды оказались крадеными

9 июня, 2019, 17:24

Полиция открыла производство из-за попадания химикатов в реку Рось, гербициды оказалась ворованными из фермерских хозяйств

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Полицейские установили, что гербициды из автомобиля, перевернувшегося в Винницкой области, которые вызвали загрязнение реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий Козятинского и Липовецкого районов.

Загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля Mercedes Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил.

По фактам кражи гербицидов в Козятинском и Липовецкого района следователи открыли уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Полицейскими проводятся оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.