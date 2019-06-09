Из-за попадания химикатов в Рось полиция открыла производство, гербициды оказались крадеными
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Полицейские установили, что гербициды из автомобиля, перевернувшегося в Винницкой области, которые вызвали загрязнение реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий Козятинского и Липовецкого районов.
Загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля Mercedes Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил.
По фактам кражи гербицидов в Козятинском и Липовецкого района следователи открыли уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Полицейскими проводятся оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.
- Напомним, 9 июня в Винницкой области в реку Рось упал автомобиль с 1 тонной химикатов, в Белой Церкви из-за экологической катастрофы отключают воду.