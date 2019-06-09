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Espreso.tvКриминалИз-за попадания химикатов в Рось полиция открыла производство, гербициды оказались крадеными

Из-за попадания химикатов в Рось полиция открыла производство, гербициды оказались крадеными


фото: facebook
Полиция открыла производство из-за попадания химикатов в реку Рось, гербициды оказалась ворованными из фермерских хозяйств

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Полицейские установили, что гербициды из автомобиля, перевернувшегося в Винницкой области, которые вызвали загрязнение реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий Козятинского и Липовецкого районов.

Загрязнение произошло в результате аварии с участием автомобиля Mercedes Sprinter и разгерметизации части емкостей с химическими веществами для обработки сельскохозяйственных растений, которые он перевозил.

По фактам кражи гербицидов в Козятинском и Липовецкого района следователи открыли уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Полицейскими проводятся оперативные и розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.

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