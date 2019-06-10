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Espreso.tvОбществоГройсман: Угроз от попадания химикатов в реку Рось нет, ситуация контролируемая

Гройсман: Угроз от попадания химикатов в реку Рось нет, ситуация контролируемая

Ситуация в результате попадания химикатов в реку Рось находится под контролем

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ .

"Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. Они ведут постоянный мониторинг и оперативно реагируют", - отметил глава правительства.

По словам премьера, за час-два глава ГСЧС даст подробную информацию.

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