Гройсман: Угроз от попадания химикатов в реку Рось нет, ситуация контролируемая

10 июня, 2019, 13:24

Ситуация в результате попадания химикатов в реку Рось находится под контролем

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ .

"Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. Они ведут постоянный мониторинг и оперативно реагируют", - отметил глава правительства.