Гройсман: Угроз от попадания химикатов в реку Рось нет, ситуация контролируемая
10 июня, 2019, 13:24
Ситуация в результате попадания химикатов в реку Рось находится под контролем
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ .
"Все службы, прежде всего ГСЧС, работают и контролируют ситуацию. По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. Они ведут постоянный мониторинг и оперативно реагируют", - отметил глава правительства.
По словам премьера, за час-два глава ГСЧС даст подробную информацию.
- Напомним, 9 июня в Винницкой области в реку Рось упал автомобиль с 1 тонной химикатов , в Белой Церкви из-за экологической катастрофы отключают воду. С 23:00 прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой г. Белая Церковь Киевской области (209 тыс. жителей) и г. Умань Черкасской области (84 тыс. жителей).
- Полиция открыла производство из-за попадания химикатов в реку Рось, гербициды оказались крадеными из фермерских хозяйств .
- 10 июня в ГСЧС сообщили, что из-за падения автомобиля с ядом в р. Рось водоснабжение г. Умань осуществляется из запасных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток.
Читайте также
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
Читайте также
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски