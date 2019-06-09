Под Белой Церковью в реку Рось вылилась 1 тонна химикатов в городе отключают воду

9 июня, 2019, 15:40

Под Белой Церковью в реку Рось упал автомобиль с 1 тонной химикатов, в городе отключают воду

Об этом сообщил городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий в facebook.

По словам Дикого, в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Збаржевка, Погребищенского района Винницкой области произошла утечка химического вещества в реку Рось. На заседании городского совета было принято решение о временном прекращении водоснабжения с 23:00 воскресенья, 9 июня.

"Только что состоялось заседание комиссии исполнительного комитета городского совета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение 9 июня с 23:00 временно прекратить водоснабжение. С 10 июня запрещается вылов рыбы, купание и выпас скота в акватории реки Рось" , - написал Дик.

Мэр отметил, что водоснабжение будет восстановлено, когда местная власть будет иметь гарантированно положительную экспертизу качества воды.

В Белоцерковские районной госадминистрации сообщили, что в Рось попала 1 тонна инсектицида "Нурали B". На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов.