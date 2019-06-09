Активисты поблагодарили Зеленского за отсутствие одиозных кандидатов в списках партии
Об этом сообщил член группы ОО "Прорвемся" Андрей Ильгов в facebook.
В частности, как написал Ильгов, активисты отмечали возможность участия в выборах от "Слуги народа" по 174-му округу депутата Харьковского областного совета, член фракции "Возрождение" Александра Ткаченко.
"Побывали на съезде партии "Слуга народа", ну как побывали, мы стояли перед рамками на входе и сообщали всем делегатам о том, что по 174 мажоритарному округу может пойти левоправая клешня Гепы (мэра Харькова Геннадия Кернеса, - ред.) Также нам удалось поговорить с Владимиром Зеленским, а позже со всеми, кто решает судьбу быть или не быть кандидатом в округах, - отметил Ильгов. - Мы сообщили Зеленскому, кто такой Александр Ткаченко, передали пакет документов, свидетельствующих о том, что этот возрожденец из себя представляет и что он не достоин быть в рядах кандидатов от партии "Слуга народа". Владимир Зеленский сказал, что такого кандидата нет и заверил, что не будет".
"Вот от души, впервые - спасибо, Владимир! Спасибо за надежду!" - написал Ильгов.
На видео, опубликованном активистами, видно, как они обращаются к Зеленскому с просьбой не допустить одиозного кандидата в ряды партии, на что президент отвечает, что от "Слуги народа" такой депутат не идет.
"У нас нет такого, - сказал Зеленский. - Есть Ткаченко, но другой - генеральный продюсер канала 1+1".
- 9 июня действующий президент Владимир Зеленский представил первую десятку своей партии "Слуга народа".
- Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила определится с кандидатурой премьр-министра только после парламентских выборов.
- Партия "Слуга народа" утвердил программу, с которой идет на досрочные парламентские выборы .