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Espreso.tvВыборы 2019В "Слуге народа" рассказали, когда определятся с кандидатурой премьер-министра

В "Слуге народа" рассказали, когда определятся с кандидатурой премьер-министра


фото: ukrinform.ua
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила определится с кандидатурой премьр-министра только после парламентских выборов

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Разумкова, кандидатура нового премьер-министра будет представлена после парламентских выборов и формирования коалиции.

"Я думаю, что мы сможем этот вопрос решить тогда, когда мы пройдем в парламент, когда будет сформирована коалиция. Тогда мы представим и кандидатуру премьера, после этого он подберет свою команду и представит ее", - сказал Разумков.

Он добавил, что сегодня вести переговоры и говорить о том, кто будет премьером, а кто министрами, неправильно.

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