7 июня, 2019, 13:39

В результате вражеского обстрела с миномета запрещенного калибра 120 мм и 122 мм артиллерии в зоне Операции объединенных сил ночью 7 июня погибли нацгвардейцы "Азова" 28-летний Дмитрий "Круглый" Пругло и 23-летний Максим "Максон" Олексюк

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов" (в/ч 3057).

Трагедия произошла на Светлодарской дуге вблизи населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.

"Полтавец Дмитрий "Круглый" Пругло пришел в "Азов" еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет. 23-летний Максим "Максон" Олексюк присоединился к полку в 2017 году, за полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом ", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба МВД Украины сообщила о 8 раненых в результате обстрелов.