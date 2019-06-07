Потери на фронте: названы имена погибших "азовцев" и подробности трагедии
Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов" (в/ч 3057).
Трагедия произошла на Светлодарской дуге вблизи населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области.
"Полтавец Дмитрий "Круглый" Пругло пришел в "Азов" еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет. 23-летний Максим "Максон" Олексюк присоединился к полку в 2017 году, за полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом ", - говорится в сообщении.
В то же время пресс-служба МВД Украины сообщила о 8 раненых в результате обстрелов.
- Напомним, в результате вражеских обстрелов в зоне Операции объединенных сил 6 июня погибли двое украинских военных, еще двое - получили ранения. С утра 7 июня, по состоянию на 7:00 погибли еще двое бойцов ООС, четверо получили ранения и еще четверо - травмы.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация вооруженного противостояния на Донбассе, в результате которой погибли украинские военные, свидетельствует о потере Россией контроля над боевиками.
- Заявление Зеленского о потере россиянами контроля над боевиками и о надеждах, "что российская сторона возобновит контроль", вызвала возмущение у украинских политиков, журналистов и рядовых пользователей соцсетей.
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