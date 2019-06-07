Обострение на фронте: погибли 4 бойца ООС, еще 6 - ранены, 4 - травмированы

7 июня, 2019, 07:47

В четверг, 6 июня, российские оккупанты в Донбассе 16 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Опытного из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Чермалыка - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, рядом с Марьинкой - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления неподалеку Майорска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. На каждый обстрел Объединенные силы дали врагу отпор. По данным разведки, 6 июня оккупанты потеряли одного боевика убитым.

С начала суток 7 июня по состоянию на 7:00 российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил 7 раз, в том числе из тяжелой артиллерии. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции возле Павлополя из крупнокалиберных пулеметов, около Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли Объединенные силы неподалеку Новолуганского из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, возле Майского - из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов, возле Зайцевого - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате этих обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения и еще четверо - травмы. На каждый обстрел украинские подразделения отвечали врагам.