"АП Зеленского - филиал пресс-службы Кремля?": соцсети возмутила реакция президента на фронтовые потери

7 июня, 2019, 10:47

Заявление Владимира Зеленского о потере россиянами контроля над боевиками и о надеждах, "что российская сторона возобновит контроль" вызвало возмущение у украинских политиков, журналистов и рядовых пользователей соцсетей

Еспресо.TV сделало подборку комментариев по поводу реакции Зеленского на гибель украинских военных в зоне ООС.

"Это не фейк. Это официальная страница новой АП, куда пришли боги коммуникаций. Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что РФ не уйдет прочь, не заберет свое оружие и технику с украинской земли, не выведет своих наемников, а.... ВОССТАНОВИТ СВОЙ КОНТРОЛЬ НАД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ. Открою "тайну" - в РФ полный контроль над так называемой "властью" так называемых ОРДЛО и 400 км украинской границы", - написала в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Геращенко также заявила, что Зеленский своим заявлением снимает ответственность с российских оккупантов за убийства украинских военных.

"АП президента Украины! В своем официальном сообщении снимает ответственность с РФ за убийство украинских солдат. Кстати, за 2 недели президентства Зеленского погибло 12 наших воина, вечная им память. Зеленский и телеканалы, которые сделали его президентом, во время кампании кричали, что это Порошенко выгодна война. Я правильно понимаю, что теперь она выгодна Зеленскому? АП президента Украины надеется!!! что РФ возобновит свой контроль над незаконными бандформированиями", - добавила Геращенко.

Похожие мысли высказали и другие политики и журналисты.

"Администрация Зеленского, это филиал прессслужбы Кремля? Офис президента Украины САМ придумал отмазку для оккупантов. Интересно, когда будет обращение чувака на велике к стране? Он же должен как-то объяснить, что армия и дальше не будет отвечать, когда по ней валят 152 мм. Вот семьям погибших объяснить, что все норм - это наша дорога к миру. Мы просто прекратим стрелять. Нам надо торговать - кое-кто не может трубы сбагрить в Россию. Капитулянты херовы", - написал журналист Виталий Гайдукевич.

"В ответ на массированный артобстрел украинских позиций на Донбассе Зеленский предлагает Москве "восстановить контроль над этими подразделениями"? Это, значит, они непослушные, по собственной инициативе били из гаубиц, каждый выстрел которой стоит, как минимум, тысячи долларов? Ну-ну ... Так мы и до "войны" скоро докатимся. Президент Украины, значит, не видит, что это все спланированный фон к восстановлению не кремлевского командования, а минских "тёрок". Сорри, но все это "винегрет" из подобных заявочек и брюссельской "заукраинской" риторики - это то, в чем нам придется существовать, по крайней мере, в ближайшие месяцы. И кому точно надо обеспечивать тщательный и непрерывный контроль, так это украинскому обществу. Если это нам по силам, конечно". - написал журналист Сергей Тихий.

"Россия, конечно, может влиять на "апалченцев", но они отдельной стороной конфликта. Нет, это не цитата бредовых кремлевских спикеров, отныне - это позиция украинского президента Зеленского. Россия, оказывается, "потеряла контроль" над "наемниками", а они, следовательно, "отдельно". А Россия, как бы и не очень виновата в гибели наших воинов, ибо "шахтеры" на откопанных в шахтах танках немного погорячились... Наверное, немного перебрали на праздновании снятия блокады ОРДЛО", - написал пользователь Сергей Таран.

"Правильно ли я понимаю, что президент Украины считает, что Россия не причастна к эскалации, а украинцев убивают какие-то непонятные наемники, вышедшие из-под его контроля?" - написал пользователь Олег Базар.

"Мы считаем российскую сторону стабилизирующей силой на Донбассе? Или это просто вариант снятия ответственности с РФ за новых убитых и раненых?" - написал писатель Андрей Курков.

"Президент Украины надеется на восстановление Россией контроля над пророссийскими террористами на украинской территории! Это что делегирование суверенитета?" - написал глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.