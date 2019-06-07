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Espreso.tvОбществоНацбанк ужесточил курс гривни

Нацбанк ужесточил курс гривни

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни 7 июня на 14 копеек - до 26,7950 грн за доллар

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,7950 грн за доллар. В четверг курс был 26,93 грн за доллар.

Курс гривни относительно евро установлен на уровне 30,1873 грн. Днем ранее курс составлял 30,3152 грн.

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