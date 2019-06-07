Нацбанк ужесточил курс гривни

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,7950 грн за доллар. В четверг курс был 26,93 грн за доллар.

Курс гривни относительно евро установлен на уровне 30,1873 грн. Днем ранее курс составлял 30,3152 грн.

Украинские аналитики считают, что в 2019 курс доллара вряд достигнет выше уровня 29 грн / доллар , а к концу лета не оставит диапазон 26-28 грн / доллар.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривни за доллар.

Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривни до 28,681 грн / $ 1 в 2019 году и 29,958 грн / $ 1 в 2020 году.