Украинский Руис: колоритный тяжеловес "Атаманов" дебютирует среди профессионалов

5 июня, 2019, 15:52

Боксер-тяжеловес Игорь Шевадзуцкий, известный благодаря выступлениям за "Украинских атаманов", дебютирует на профессиональном ринге

Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.

Игорь Шевадзуцкий, который много лет выступал за сборную Украины и бился в составе "Украинских атаманов" во Всемирной серии бокса, переходит в профессионалы.

Тяжеловес получил предложение провести бой в ЮАР. Дебют Шевадзуцкого среди профессионалов состоится 23 июня в Претории в супертяжелом весе. Соперник украинца пока неизвестен.

Игорь Шевадзуцкий отличается мощной комплекцией, которой напоминает нового чемпиона мира в супертяжелом весе - Энди Руиса. Боевой вес украинца - более 120 кг.