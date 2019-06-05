Украинский Руис: колоритный тяжеловес "Атаманов" дебютирует среди профессионалов
5 июня, 2019, 15:52
Боксер-тяжеловес Игорь Шевадзуцкий, известный благодаря выступлениям за "Украинских атаманов", дебютирует на профессиональном ринге
Об этом сообщает Luckypunch.net в facebook.
Игорь Шевадзуцкий, который много лет выступал за сборную Украины и бился в составе "Украинских атаманов" во Всемирной серии бокса, переходит в профессионалы.
Тяжеловес получил предложение провести бой в ЮАР. Дебют Шевадзуцкого среди профессионалов состоится 23 июня в Претории в супертяжелом весе. Соперник украинца пока неизвестен.
Игорь Шевадзуцкий отличается мощной комплекцией, которой напоминает нового чемпиона мира в супертяжелом весе - Энди Руиса. Боевой вес украинца - более 120 кг.
- Напомним, 1 июня в Нью-Йорке британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл нокаутом Энди Руису и потерял титулы чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер проведет реванш с Энди Руисом из США в ноябре-декабре 2019 года.
- 2 июня украинский боксер Александр Усик назвал вероятную причину сенсационного поражения Джошуа от Энди Руиса.
- Позже стало известно, что отец супертяжеловеса Энтони Джошуа настаивал на переносе боя с Энди Руисом из-за того, что британец побывал перед поединком в нокдауне во время спарринга.