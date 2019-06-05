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Espreso.tvОбщество"Народный фронт" передаст в КС документы о неконституционности роспуска Рады

"Народный фронт" передаст в КС документы о неконституционности роспуска Рады


фото: nfront.org
Депутаты от "Народного фронта" передадут в Конституционный суд документ о неконституционности роспуска Верховной Рады

Об этом сказал нардеп от Народного фронта Игорь Алексеев, передает Еспресо.TV .

Мы приводим доказательства того, что с момента создания и до 17 мая 2019 года коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Раде 8 созыва юридически и фактически существовала. Именно поэтому мы считаем, что указ президента был принят неконституционно, поскольку после объявления о выходе из коалиции и прекращение существования коалиции по конституции является срок на формирование новой коалиции и на момент выдачи этого указа этот срок не истек", - подчеркнул он.

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