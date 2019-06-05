"Народный фронт" передаст в КС документы о неконституционности роспуска Рады
5 июня, 2019, 17:25
Депутаты от "Народного фронта" передадут в Конституционный суд документ о неконституционности роспуска Верховной Рады
Об этом сказал нардеп от Народного фронта Игорь Алексеев, передает Еспресо.TV .
Мы приводим доказательства того, что с момента создания и до 17 мая 2019 года коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Раде 8 созыва юридически и фактически существовала. Именно поэтому мы считаем, что указ президента был принят неконституционно, поскольку после объявления о выходе из коалиции и прекращение существования коалиции по конституции является срок на формирование новой коалиции и на момент выдачи этого указа этот срок не истек", - подчеркнул он.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины VIII созыва.
- 23 мая вступил в силу указ №303/2019 президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- В Верховный суд поступило 3 иска о незаконности роспуска президентом Владимиром Зеленским Верховной Рады.
- Верховный Суд отказался рассматривать отмену роспуска Рады Зеленским.